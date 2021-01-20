"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 234
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
Просмотров: 621
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 657
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1458
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 675
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 351
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2448
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 567
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2574
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 234
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 369
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 675
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2574
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 90
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
четверг, 21 января 2021 21:10

"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"

  Комментировать
&quot;Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно&quot;
Написать стратегию - это первый шаг. Главное - имплементировать написанное. Фото: unsplash

Каждое новое правительство меняет вектор политики. Это действительно большая проблема, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

"Приведу пример - где-то месяц назад, правительство учредило рабочую группу, которая работала над экономической стратегией до 2030 года. Был сделан экономический аудит. Другие правительства тоже писали подобные стратегии, люди к этому относятся уже с недоверием. Написать стратегию - это первый шаг. Главное - имплементировать написанное. А у нас завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно. И начнет писать свою стратегию", - говорит Григол Катамадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсировал создание Национальной экономической стратегии

Президент Ассоциации приводит пример Литвы и премьер-министра Андрюса Кубилюса.

"Они решили избавиться от зависимости от российского газа. Надо было построить LNG-терминалы. Но это большие деньги для небольшой страны - более миллиарда долларов. Они нашли их, сделали LNG-терминалы. За это это время Кубилюс ушел в отставку. Но новое правительство продолжило его дело - открыло терминал, сделало его международным. Литва обратилась в Евросоюз, чтобы им вернули часть денег, которые пошли на строительство. Вот вам подход", - добавил эксперт.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

В ноябре правительство определило 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди главных направлений: поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Зеленского выдвинули в президенты

Атомную лодку спустили на воду

Изобрели устройство для казни людей

День Соборности : миллионы украинцев создали живую цепь

Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

Стартовала автомобильная гонка

Арестовали академика Сахарова

Умер архитектор переворота

Войска расстреляли мирную демонстрацию

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 49557
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 14778
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 12663
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 9531
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 8883
Экономика
Цена Bitcoin резко обвалилась
Цена Bitcoin резко обвалилась Просмотров: 342
Назвали самый популярный железнодорожный маршрут 2020 года
Назвали самый популярный железнодорожный маршрут 2020 года Просмотров: 306
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год Просмотров: 144
Назвали самых востребованных специалистов в 2021 году
Назвали самых востребованных специалистов в 2021 году Просмотров: 414
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
9
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
Голосов: 25956
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть