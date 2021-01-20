Написать стратегию - это первый шаг. Главное - имплементировать написанное. Фото: unsplash

Каждое новое правительство меняет вектор политики. Это действительно большая проблема, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

"Приведу пример - где-то месяц назад, правительство учредило рабочую группу, которая работала над экономической стратегией до 2030 года. Был сделан экономический аудит. Другие правительства тоже писали подобные стратегии, люди к этому относятся уже с недоверием. Написать стратегию - это первый шаг. Главное - имплементировать написанное. А у нас завтра придет другое правительство и скажет: нет, все что они делали - неправильно. И начнет писать свою стратегию", - говорит Григол Катамадзе.

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Президент Ассоциации приводит пример Литвы и премьер-министра Андрюса Кубилюса.

"Они решили избавиться от зависимости от российского газа. Надо было построить LNG-терминалы. Но это большие деньги для небольшой страны - более миллиарда долларов. Они нашли их, сделали LNG-терминалы. За это это время Кубилюс ушел в отставку. Но новое правительство продолжило его дело - открыло терминал, сделало его международным. Литва обратилась в Евросоюз, чтобы им вернули часть денег, которые пошли на строительство. Вот вам подход", - добавил эксперт.

Полную версию беседы с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте в журнале "Країна".

В ноябре правительство определило 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Среди главных направлений: поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.