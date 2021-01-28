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четверг, 28 января 2021 15:53

Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему

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Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Банки и финкомпании будут публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничают, на своем сайте. Фото: unsplash

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241, который устанавливает правила работы коллекторов. Им запретят угрожать, шантажировать, круглосуточно звонить заемщику и его родственникам.

Национальный банк будет вести реестр коллекторов. Банкам и финансовым компаниям запретят сотрудничать и привлекать к урегулированию долга незарегистрированных коллекторов.

Если коллектор будет нарушать требования закона, то будет нести ответственность от штрафов суммой 50-100 тыс. грн до исключения из Реестра коллекторских компаний.

Банки и финкомпании будут публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничают, на своем сайте. А при подписании кредитного договора - предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае, если клиент не будет вовремя погашать кредит.

"Новый законопроект на практике ничего не даст. Даже если его примут, он никоим образом не защищает граждан. Это исключительно попытка потратить бюджетные деньги, создать дополнительные реестры, определенные коррупционные схемы относительно включения компаний в эти реестры коллекторов. А что касается граждан, чьи права нарушаются, это никоим образом не повлияет на ситуацию, которая сегодня существует и ухудшается", - рассказывает Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

Он объясняет, что все равно останутся коллекторы, которые будут иметь право звонить и говорить негативную информацию. По его словам, ранее в законе "О защите прав потребителей" это было прямо запрещено. С нового закона "О потребительском кредитовании" эти нормы исключили.

"Я считаю, что лучшим способом защиты от коллекторов будет возвращение предыдущей редакции закона "О защите прав потребителей" и работа правоохранительных органов. В Уголовном кодексе есть 2 статьи, защищающие от действий коллекторов. 1-я - это принуждение к выполнению гражданско-правовых обязанностей, что связано со звонками коллекторов. 2-я - вымогательство, когда за деньгами обращаются к родственникам, знакомым, работодателей должника", - говорит Кравец.

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Он убежден, что выкупить долг сможет любая внесенная в реестр компания, а звонить будут так называемые черные коллекторы.

"Компания сможет сказать, что вообще не знает о ком идет речь, никому не давала эту информацию, а украинцев будут преследовать. Нужно просто вернуть предыдущую редакцию закона и заставить полицию работать. За месяц все урегулируется. Не будет никакой коллекторской компании, которая рассылает порнографические снимки, угрозы и шантажирует граждан, имеющих задолженность по потребительскому кредиту", - добавил эксперт.

Перед оформлением кредита потребитель может самостоятельно проверить, передадут ли его долг коллекторам в случае несвоевременной выплаты. Это можно сделать на сайте Нацбанка.

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