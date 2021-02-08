Зарплаты женщин и мужчин в Украине существенно различаются - исследование

На руководящих должностях количество мужчин в разы выше, чем женщин. Фото: unsplash.com

Сервис Serpstat провел опрос среди представителей разных специальностей: SEO-, PPC-, SMM-специалистов, контент-маркетологов. Анализ выявил, что женщины на руководящих должностях зарабатывают меньше, чем мужчины.

Наиболее популярными должностями среди респондентов стали SEO (36%) и Digital Marketer (30%). Несмотря на то, что доля фрилансеров всех респондентов маленькая, медиана по зарплате у них выше, свидетельствуют результаты исследования на сайте Serpstat.

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На руководящих должностях количество мужчин в разы выше, чем женщин. Однако зарплаты женщин на таких позициях гораздо ниже.

В исследовании принимали участие 3447 специалистов. Данные для рейтинга собирали в течение 2 месяцев. Основная масса респондентов - из Украины (71%) и России (22%). Также в исследовании принимали участие представители Беларуси (5%) и Казахстана (2%). Большинство опрошенных - мужчины, медиана по возрасту респондентов - 28 лет.

Зарплаты 50 тыс грн и более предлагают инженерам, бухгалтерам и технологам.