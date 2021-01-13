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среда, 13 января 2021 11:24

Зарплаты от 50 тыс. - топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий

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Зарплаты от 50 тыс. - топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий
Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Украине - пилот. Фото: pexels

В Украине наиболее высокооплачиваемыми специалистами являются не только программисты. Высокую зарплату получают пилоты, директора и менеджеры.

Согласно статистике кадрового портала work.ua, одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Украине - пилот. В среднем он зарабатывает 50 тыс. грн в месяц. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Delphi.

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10 самых высокооплачиваемых вакансий:

Пилот - 50 тыс. грн;

Информационный директор - 40 тыс грн;

Директор ИТ - 35 тыс. грн;

Начальник финансового отдела - 35 тыс. грн;

Советник - 35 тыс. грн;

Национальный менеджер - 35 тыс. грн;

Директор по маркетингу - 34 тыс. грн;

Шкипер - 30 тыс. грн;

Тим лидер - 30 тыс. грн;

Программист Delphi - 30 тыс. грн.

Впрочем, средняя заработная плата по Украине составляет всего лишь 13 тыс. грн. На 67 тыс. вакансий есть 377 тыс. предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.

Часто, в борьбе за хорошего специалиста, работодатели предлагают дополнительные бонусы: бесплатное обучение, офис возле метро, корпоративные мероприятия, скидки или повышения зарплаты.

В этом году в Украине самый большой рост зарплат прогнозируют в сфере сельского хозяйства, логистики, страхования и курьерам. Работникам авиационного транспорта напротив, существенно срежут выплаты.

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