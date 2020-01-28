Зарплата ощутимо выросла

По регионам самая маленькая средняя зарплата - в Черниговской области, 8851 грн. Фото: ubr.ua

В декабре 2019 года средняя зарплата украинцев достигла 12 264 грн. Это на 1585 грн больше, чем было в ноябре.

Больше всего в декабре получали работники финансовой и страховой деятельности - в среднем почти 22 000 грн. В тройку с самыми высокими зарплатами вошли сферы ИТ и государственного управления и обороны, передает Госстат.

Самые маленькие зарплаты были в сфере временного размещения и организации питания - в среднем 7280 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долги по зарплате: поможет ли инициатива правительства вернуть деньги украинцам

По регионам самая маленькая средняя зарплата - в Черниговской области, 8851 грн. Самая большая - в Киеве. Составляет 18 869 грн.

Существенный рост средней зарплаты в декабре связывают с премиями работникам перед новогодними праздниками.

С 1 января 2020-го минимальная зарплата выросла с 4173 до 4723 грн.