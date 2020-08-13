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четверг, 13 августа 2020 12:00

Зарплата: кто в Украине получает минималку

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Зарплата: кто в Украине получает минималку
Украинцам вполне реально повысить минимальную заработную плату на 40%. Фото: pixabay.com

В 2019 году 3,5 млн украинцев получали меньше минимальной заработной платы. Еще 3,6 млн граждан ежемесячно зарабатывали больше, чем средняя зарплата по стране - 10,5 тыс. грн.

Таким образом, половина населения имеет доходы между минимальной и средней зарплатой, пишет LB.ua.

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По словам главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, украинцам вполне реально повысить минимальную заработную плату на 40%.

"Если 18 процентов налога на доходы физических лиц плюс 22 - ЕСВ, то имеем 40 процентов нагрузки. Военный сбор не трогаю. Можно до 30 процентов снизить и подобрать 2-3 процента налогом с продаж. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте. Это позволит разгрузить фонд оплаты труда. Зато компенсировать эти средства можно за счет контроля за налогообложением иностранных доходов и доходов от сдачи имущества в аренду. Например, некоторые граждане имеют по 10 и более квартир, но не все декларируют полученный доход от сдачи в аренду имущества", - говорит Любченко.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты. Основным источником для финансирования роста минималки станет прежде всего экономия на обслуживании государственного долга. Предложенные изменения в государственный бюджет предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5 тыс. грн.

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