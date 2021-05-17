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понедельник, 17 мая 2021 13:30

Запустили новые цифровые услуги в приложении "Дія"

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Запустили новые цифровые услуги в приложении &quot;Дія&quot;
Каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а около миллиона — вообще не имеют зарегистрированного места жительства. Фото: mvs.gov.ua

МВД запустило на портале госуслуг "Дія" функцию замены водительского удостоверения, а также вводит электронную смену регистрации места жительства в семи городах Украины.

В тестовом режиме опция смены регистрации будет доступна для жителей столицы, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время Diia Summit. А уже до конца года — для всей Украины. Нужен только паспорт в виде ID карты.

"Для автомобилистов услугой можно воспользоваться через электронный кабинет водителя. Почти 40 тыс. украинцев уже оценили удобство такой услуги. Вскоре мы введем возможность доставки водительских удостоверений прямо домой. Зарегистрироваться в собственном жилье можно будет без каких-либо дополнительных согласований, а если вы не являетесь собственником жилья — после получения системой электронного согласования вашей регистрации от собственника", — сказал заместитель министра.

По его словам, каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а около 1 млн граждан не имеют зарегистрированного места жительства. Гончаров добавил, что все изменения будут проведены автоматически в течение суток, не надо ходить сниматься с регистрации по старому адресу и посещать военкоматы или другие учреждения.

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Услуга онлайн-регистрации места жительства в тестовом режиме будет доступна для: несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них; украинцев, которые имеют ID-карту, по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

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