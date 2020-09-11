Запреты для коллекторов: как хотят изменить законодательство

Три четверти жалоб - на грубые формы работы финучреждений в отношении своих клиентов. Фото: unsplash.com

За июль 2020 года НБУ получил 2532 письменные жалобы. Из них 2096 - на финансовые компании, еще 436 - на банки. Три четверти жалоб - на грубые формы работы финучреждений в отношении своих клиентов.

Исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Сергей Никифоров говорит, что чаще всего жалуются на:

- круглосуточный прозвон с коротким интервалом на номер должника, членов его семьи, коллег;

- обработку личных данных третьих лиц, не имеющих отношения к кредиту и не дававших согласия на обработку личных данных;

- распространение личных данных должников;

- сбор, использование и распространение конфиденциальной информации о должнике в мессенджерах, соцсетях.

Finance.ua пишет, что, согласно изменениям в ЗУ "О потребительском кредитовании", коллекторам позволят:

- контактировать не более чем 2 раза в день с 8:00 до 20:00;

- соблюдать этическое поведение;

- соблюдать ЗУ "О защите персональных данных";

- аудио-, фото- и видеофиксацию взаимодействий с клиентом, которую должны будут хранить 1 год.

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Коллекторам нельзя будет:

- контактировать с третьими лицами и обрабатывать их персональные данные;

- игнорировать вопросы относительно деталей долга и предоставлять ложную информацию;

- использовать изображения на конвертах из-за неправильного их применения;

- сообщать третьим лицам информацию о долге заемщика.

Все пункты этих норм еще обсуждаются. Их могут не учесть при внесении изменений в законы.

Коллекторы, которые звонят и запугивают заемщиков, нарушают законодательство. Жертвам коллекторов нужно обратиться в соответствующую компанию с письменной жалобой, сообщить в Национальный банк и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Также обратиться в суд и сообщить правоохранителям.