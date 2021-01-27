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среда, 27 января 2021 05:55

Запретили прописывать условия договоров мелким шрифтом

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Запретили прописывать условия договоров мелким шрифтом
НБУ запретил мелкий шрифт в договорах. Фото: Сегодня

Национальный банк запретил финансовым учреждениям прописывать условия договоров мелким шрифтом.

Это касается договоров о потребительском кредите, депозитах и открытии или ведении текущего счета, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре депозита нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада и тому подобное", - объясняет НБУ.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов. Также в новых требованиях НБУ запрещается банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

Банкам запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

"При этом, новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров. В то же время оферта не может противоречить индивидуальной части договора", - говорится в сообщении.

У банков есть три месяца до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие с нормами и раскрыть полную информацию в договорах.

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Раньше в НБУ посчитали, что в 2020 году в наличном обороте Украины находились 723 млн банкнот номиналом 200 грн.

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