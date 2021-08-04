Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат.
Его в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.
Суд разорвал государственные договоры с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group.
Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали в 2018 году. Правда, Верховный суд постановил пересмотреть дело в суде первой инстанции. Теперь же суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП.
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В 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината.
Компания пообещала вложить в комбинат 110 миллионов долларов, чтобы модернизировать производство. Должны были сделать это в течение 2013 - 2015 годов. Однако затем эти деньги вывели из Украины - перечислили на счета оффшорных фирм.
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