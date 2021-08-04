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четверг, 05 августа 2021 00:05

Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства

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Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства
Запорожский магниевый комбинат вернули в собственность государства. Фото: Корреспондент

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат.

Его в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

Суд разорвал государственные договоры с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group.

Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали в 2018 году. Правда, Верховный суд постановил пересмотреть дело в суде первой инстанции. Теперь же суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП.

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В 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината.

Компания пообещала вложить в комбинат 110 миллионов долларов, чтобы модернизировать производство. Должны были сделать это в течение 2013 - 2015 годов. Однако затем эти деньги вывели из Украины - перечислили на счета оффшорных фирм.

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