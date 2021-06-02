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среда, 02 июня 2021 18:28

Заплатят покупатели - как подорожают товары из-за запрета пакетов

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Из-за запрета пакетов большинство товаров подорожает на 2%.

"Нововведения скажется на ценах товаров - они подорожают. Полиэтиленовый пакет в стоимости занимал не более 2%, но сюда еще входила упаковка на производстве, логистическом центре. Уверен, что будет более 2%, если речь пойдет о другом виде упаковки. В Европе переходный период занимал 3-5 лет. В Украине его планируют провести в сжатые сроки. При этом изменения не коснутся тех видов продаж, где без такой упаковки не обойтись, в том числе в бакалее", - рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии vesti.ua.

Пока предприниматели будут искать альтернативу пакетам, может возникнуть дефицит.

Автор: Елена Луценко
  Продуктовые супермаркеты продают бумажные пакеты по 11 гривен. Полиэтиленовые стоят 1-2 гривны
Продуктовые супермаркеты продают бумажные пакеты по 11 гривен. Полиэтиленовые стоят 1-2 гривны

"Без сомнения, альтернативные варианты упаковки будут продавать дорого. А потом, как только будет их избыток, цена упадет. Все расходы на покупку будут включены в стоимость товара, что не понравится покупателям. Для бизнеса от этого только неудобства, а заплатят за новые пакеты - потребители", - рассказала председатель Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко.

В начале многие предприниматели не смогут найти замену, потому столкнутся со штрафными санкциями, заметила Петренко.

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"Законопроект запрещает использовать три вида пластиковых пакетов, но в то же время не запрещает пакеты с принтами, с петлевой ручкой, пакеты для молока и даже полиэтиленовую пленку для парников. Так что, будем выпускать что-то другое. Проблем для предприятия пока не видим", - сообщили в компании по производству полиэтиленовой упаковки Екстрапластик.

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов.

Верховная Рада окончательно запретила их оборот. За законопроект проголосовали 297 нардепов.

Документ запрещает использование: сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, а также оксораскладных пластиковых пакетов.

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Дата
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