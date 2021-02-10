Запасы заканчиваются. Количество угля на складах ТЭС на 43% меньше нормы

Запасы угля на ТЭС сокращаются. Фото: Укринформ

Угля на складах теплоэлектростанций оставалось на 43% меньше минимальной нормы.

Сейчас на складах есть 384,4 тысячи тонн угля всех марок, заявили в "Укрэнерго".

По состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн.

С начала ноября 2020 запасы угля уменьшились в 6,5 раза.

Около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

В "Укрэнерго" обещают, что в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами и не прогнозируют никаких ограничений энергопитания, а именно веерных отключений.

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Ранее Герус заявлял, что Украине необходимо делать акцент на развитие атомной энергетики, поскольку она является главным стабилизатором для объединенной энергосистемы страны в период зимних холодов.