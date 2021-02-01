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Запасы угля на ТЭС продолжают падать: уже в два раза ниже нормы

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Запасы угля на ТЭС продолжают падать: уже в два раза ниже нормы
Бурштынская ТЭС. Фото: ДТЭК

На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 28 января находится 578 700 тонн угля, что на 525 800 тонн меньше необходимой нормы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По данным Минэнерго, на складах ТЭС на прошлую неделю находилось 244 700 тонн антрацитового угля (не добывается в Украине) и 344 100 тонн угля марки Г (газовый уголь), который добывается на украинских шахтах.

При этом, согласно Порядку формирования прогнозного баланса ОЭС, на теплоэлектростанциях и электроцентралях, на 28 января должно было находиться 294 800 тонны антрацита и 809 700 тонн газового угля.

Больше всего угля на складах содержится на Славянской ТЭС (входит в структуру Донбасэнерго, угля марки Г там еще на 44 дня работы), а также Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго, антрацита там еще на 30 дней) и Приднепровской ТЭС (ДТЭК Днепрэнерго, газового угля – на 12 дней).

Наименьшее количество угля – на Трипольской и Змиевской ТЭС (Центрэнерго), где угля может хватить всего 1-4 дня, а также на Криворожской, Ладыжинской, Запорожской, Бурштынской и Кураховской ТЭС (входят в структуру холдинга ДТЭК) – от 2 до 4 дней.

Согласно данным Государственной службы статистики, на 1 февраля 2020 года на украинских ТЭС было 4,3 млн тонн угля.

Напомним, январские поставки электроенергии из Беларуси стабилизировали украинскую энергосистему, которая до сих пор находится в критическом положении из-за катастрофического дефицита угля на складах ТЭС.

12 января на украинских теплоэлектростанциях находилось 621 800 тонн угля. Это на 324 000 тонн меньше необходимой нормы. По данным Укрэнерго, ситуация с запасами угля в Украине критическая: на 18 января запасы ТЭС с начала ноября упали в 5,2 раза.

15 января премьер-министр Денис Шмыгаль уверил, что веерных отключений электроэнергии не будет, несмотря на дефицит угля на ТЭС и ТЭЦ.

16 января Компания Оператор ГТС Украины сообщила, что готова компенсировать дефицит угля на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях на период морозов за счет предоставления дополнительных объемов газа.

Ліга.Бизнес
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Дата
01
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