Запасы госказны рекордно уменьшились

Госказначейство в конце июля текущего года выделило ссуды Пенсионному фонду. Фото: asn.in.ua

На начало августа 2018 года остатки средств на Едином казначейском счете составляли 1,99 млрд грн. Снизились до уровня января 2014-го.

За месяц остатки средств на ЕКС сократились на 7,4 млрд грн. В то же время в прошлом году средств было в 22 раза больше - 44,06 млрд грн, сообщили в пресс-центре Государственной казначейской службы.

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В январе 2014 года остаток средств на счете составил 1,73 млрд грн. Тогда, по сравнению с декабрем 2013 года, он увеличился на 0,54 млн грн.

Госказначейство в конце июля текущего года выделило ссуды Пенсионному фонду. Чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса и финансированию пенсий в июле.

По данным Нацбанка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле текущего года уменьшились на 1,01 млрд грн. Составили 45,35 млрд.