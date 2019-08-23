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Закупка угля по "Роттердам+" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЕКП

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Закупка угля по &quot;Роттердам+&quot; сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЕКП
Дмитрий Вовк предлагает в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным "Роттердам+". Фото: ТСН

Закупать уголь по формуле "Роттердам+" сейчас дешевле всего.

Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"В Офисе президента состоялось резонансное совещание относительно ситуации в энергетике. Выяснилось, что имеем следующие цены:

- 4000 грн/тонна - себестоимость угля государственными шахтами. Фактическая продажа происходит по этой цене, все мы, граждане Украины, через бюджет доплачиваем дотации 1500 грн/тонна к цене реализации 2500 грн/тонна;

- 1800-1900 грн/тонна является текущей ценой угля, доставленного из ЮАР, Колумбии или США. Указанные цены будут иметь тенденцию к сезонному росту осенью-зимой и зависеть от курса валют;

- 1740 грн/тонна - "Роттердам+", то есть индекс API2 с учетом логистики усредненный за 12 месяцев является самым дешевым", - написал Дмитрий Вовк.

По мнению экс-главы НКРЕКП, в нынешней ситуации наиболее экономически обоснованно будет применять формулу "Роттердам+" для закупки угля. "Таким образом вполне логично в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным "Роттердам+", как наиболее прозрачным, ликвидным и релевантным", - подытожил Вовк.

Напомним, ранее бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что формула "Роттердам+" дает самую низкую цену угля на сегодня.

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКП, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019-го детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЕКП Дмитрий Вовк. 20 августа Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокурора о заочном аресте Дмитрия Вовка.

Методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+") была утверждена НКРЕКП в марте 2016 года. Формульный подход был введен в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна через агрессию России. Расчет стоимости угля по формуле "Роттердам +" введен во исполнение соглашения Украины о членстве в Европейском Энергосообществе. Экономическую обоснованность применения в Украине формулы "Роттердам+" подтвердила Европейская ассоциация угля и лигнита.

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Дата
23
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