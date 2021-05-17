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понедельник, 17 мая 2021 21:55

"Закрылось 100 тысяч бизнесов" - украинцы рассказали, как прошел год ковида

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В большинстве стран сейчас проходит вакцинация. Украинцы, которые переехали жить за границу, рассказывают, как прошел год запретов. Что изменилось в их странах и каким будет туристический сезон.

Зоряна Кобецкая, Испания

"Часто называю испанцев пофигистами. И это касается всех сфер жизни, кроме ковида. Никогда не могла бы подумать, но это так. Здесь не встретишь человека без маски или с маской на бороде. А если и есть такие, то кто-то им точно сделает замечание. Испанская экономика переживает сейчас не лучшие свои времена, а уровень безработицы неумолимо взлетает вверх. За последний год здесь закрылось более 100.000 бизнесов. Люди от безысходности выходили на митинги, проезжали в машинах по городу с плакаами с требованием уменьшить на время локдауну налоги, но это не помогло. К тому же, Испания - это страна, в которой туризм играет огромную роль, а в прошлом году доход в этой сфере уменьшился аж на 80%. Испания планирует начинать пускать туристов, начиная с июня этого года, но потребует ковид – паспорт", рассказывает Зоряна.

Автор: Зоряна Кобецкая
  В Испании доход в сфере туризма сократился на 80%
В Испании доход в сфере туризма сократился на 80%

Во многих семьях появились собаки. Эти животные стали пропуском в мир, потому что давали возможность гулять

Екатерина, Италия

"В первую очередь, во многих семьях появились собаки. Эти животные стали пропуском в мир, потому что давали возможность гулять. Кроме увеличения количества собак, увеличилось также количество велосипедов и самокатов. Город поспособствовал такой пересадке на более экологичный собственный транспорт. Во-первых государственной программой возмещения части цены на покупку двухколесного друга. А во вторых создало действительно много велосипедных дорожек. Помимо велосипедистов, вокруг также больше бегунов, чем раньше. Сейчас Италию постепенно открывают. Уже две недели рестораны могут обслуживать столики на улице. По предварительной резервации можно посещать музеи. С июня собираются открыть кино и театры (на частичную заполненность). Можно передвигаться между регионами желтого цвета, и еще без теста. Но вакцинация отстает. Еще не все 60+ вакцинированы. Поэтому опасаюсь, что после шального мая с пьянкой по террасам и разъездам по родственникам нас могут снова подзакрыть", говорит Екатерина.

Автор: travelblog_ua
  Государство возмещало часть средств на покупку велосипеда или самоката
Государство возмещало часть средств на покупку велосипеда или самоката

COVID19 подтолкнул многих к переоценке своей жизненной ситуации и понять, что они хотят больше пространства

Екатерина Дашевская, Швейцария

В отличие от многих других стран, в Швейцарии не было лимитировано дистанции для передвижения из дома или комендантского часа. Благодаря пандемии на улицах стало больше электро-велосипедов и самокатов.

Ковид сыграл важную роль на рынке недвижимости. Несмотря на то, что средний доход швейцарцев существенно уменьшился и росла безработица, в течение 2020 г. цены на дома выросли на 5,6%, а на квартиры – на 5,5%. COVID19 подтолкнул многих к переоценке своей жизненной ситуации и понять, что они хотят больше пространства.

Автор: Екатерина Дашевская
  Цены на дома в Швейцарии выросли на 5,6%, а на квартиры - на 5,5%
Цены на дома в Швейцарии выросли на 5,6%, а на квартиры - на 5,5%

Элизабет Потебня, Марокко

"Во время карантина увеличился срок ожидания посылок и невозможность отправить передачу в некоторые страны. Нам повезло, что все-таки из Украины посылки доходят, но срок доставки отличается. Например, один раз посылка дошла за 3 недели, а однажды мы ее ждали около двух месяцев. Из Испании они должны доходить за 10 дней, но ни разу так быстро до нас не дошли. Обычно 3 недели, но наибольшие сложности возникают на марокканской таможне. Именно там посылка может лежать больше трех недель", - говорит украинка.

Автор: Элизабет Потебня
  В Марокко начали существенно задерживаться посылки
В Марокко начали существенно задерживаться посылки

75 тыс. предпринимателей и наемных работников в Украине получили по 8 тыс. грн помощи от государства. Зарегистрировались на получение денег 320 тыс. человек, которые не работали через локдаун.

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