Законы так не готовятся - депутат раскритиковала новшества для ФЛП

Народный депутат от "ЕС" Нина Южанина: "В законе №786 о внесении изменений в Налоговый кодекс поправкой 85 хотят отменить введение учетной книги доходов предпринимателями". Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Украинский бизнес не против замены бумажной книги учета доходов электронной. В то же время власти намерены вообще отменить ее ведение, сообщила народный депутат от "ЕС" Нина Южанина.

"В законе №786 о внесении изменений в Налоговый кодекс поправкой 85 хотят отменить введение учетной книги доходов предпринимателями. Это дает основание говорить о намерениях власти ввести тотальную фискализацию плательщиков единого налога. Именно она заменит книгу и обеспечит контроль деятельности со стороны контролирующего органа. В то же время соответствующую поправку в парламенте во время голосования не поддержали. Это означает сохранение книги учета с возможностью ее ведения в электронном виде", - написала Южанина в Facebook.

По ее словам, при подготовке принятого закона его текст сфальсифицировали, а потому нарушили регламент.

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"Статьей 118 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" предусмотрено, что сравнительная таблица к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, должна содержать окончательную редакцию статей законопроекта, предлагаемого главным комитетом для принятия во втором чтении. Например, текст поправок 84 и 89 вообще не голосовался в зале. Его не было в правой колонке таблицы. Это уже даже не манипуляция, а подделка документа. Закон не может так готовиться", - объясняет депутат.

Добавляет, что будет обращаться в правоохранительные органы и главе парламента с заявлением, что подготовленный к подписанию текст закона не соответствует нормам.

Закон №786 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физлиц-предпринимателей официально опубликовали 7 августа. Он вступит в силу с 8 августа. Но отдельные его нормы, например, отмена книг учета для ФЛП, начнут действовать с 1 января 2021 года.