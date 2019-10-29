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вторник, 29 октября 2019 10:34

Законопроект об игровом рынке отрезает иностранные инвестиции – эксперт

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Законопроект об игровом рынке отрезает иностранные инвестиции – эксперт
Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук прокомментировал проект правительственного закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Фото: Вестник Кременчуга

Проект правительственного закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр" делает привлечение иностранных игроков на рынке попросту невозможным.

Такое мнение высказал эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, сообщает "Капитал".

Текст законопроекта уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Как отмечает эксперт, легализация игрового бизнеса была одним из предвыборных обещаний Зеленского. Еще на этапе предвыборной борьбы он заявлял о том, что Украина намерена привлечь дополнительные инвестиции благодаря развитию рынка азартных игр в стране.

"В частности, еще в августе, в своем выступлении на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, Зеленский заявил, что планируемая легализация азартных игр должна будет способствовать развитию туристического кластера региона возле Черного моря, и призвал турецкий бизнес участвовать в этом процессе. Но для того, чтобы инвестор чувствовал поддержку и внимание со стороны государства ему нужны четкие и понятные правила игры. И, конечно же, разумные условия для входа на рынок. К сожалению, проект правительственного закона не дает ответа на целый ряд важных вопросов, которые возникнут у любого международного инвестора. Более того, подрывает саму идею привлечения международных инвестиций в Украину, которую обещал Зеленский", - подчеркнул Кушнирук.

Как заявил эксперт, проект закона составлен исключительно в интересах двух украинских операторов букмекерства и группы российских операторов (Пари-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") с целью их легализации на рынке.

Как сообщалось, бывшая госуполномоченная Антимонопольного Комитету Украины Агия Загребельская заявила о том, что если рынок азартных игр будет легализован некачественно и непрофессионально, это нанесет огромный вред обществу.

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29
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