Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике – эксперт

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Принятие законопроекта о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возврат к ручному управлению тарифами. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии журналисту.

"Если этот закон будет принят, это будет означать, что Украина отказывается, по сути, от внедрения рыночной модели и переходит на ручное, можно сказать, управление ценами, которое было до этого. Это, я думаю, плохая новость и для инвесторов, и вообще для экономики Украины. Это будет означать, что какие-то определенные силы имеют влияние на назначение и установление тарифов", – объяснил Омельченко, сообщает "Обозреватель".

Эксперт отметил, что предоставление регулятору возможности устанавливать ценовые ограничения (price caps) на рынке до 2023 года, которая зафиксирована в законопроекте 2233, не предусматривает методологии их определения. Фактически это означает произвольное установление тарифов на электроэнергию, что, по его мнению, станет плохим сигналом для рынка.

"Непонятна методология, по какой будут определяться данные прайс-кэпы. Законопроект, если он уже устанавливает прайс-кэпы, он должен ориентироваться и включать в себя методологию, каким образом эти прайс-кэпы будут устанавливаться. В противном же случае они могут устанавливаться произвольно и таким образом, что предугадать их сложно будет. Поэтому это плохие сигналы для рынка", – сказал Омельченко.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.

Ранее эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. По его мнению, нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии.