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понедельник, 13 мая 2019 15:07

Закон о "зеленых" аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет "чистая" энергетика

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Закон о &quot;зеленых&quot; аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет &quot;чистая&quot; энергетика
Нардеп из фракции РПЛ Юрий Чижмарь сказал, что "зеленая" энергетика подешевеет на 30-35%. Фото: budport.com.ua

Украине следует ожидать роста объема инвестиций из-за рубежа в сферу "зеленой" энергетики, при этом тарифы на возобновляемую энергогенерацию на отечественном рынке должны снизиться.

Об этом сообщил народный депутат Украины из фракции РПЛ Юрий Чижмарь, комментируя принятие законопроекта №8449-д о запуске "зеленых" аукционов.

"Прогнозирую приход системных иностранных инвесторов, которые имеют более "дешевые" деньги и меньшие операционные затраты. Это позволит, во-первых, снизить стоимость "зеленой энергетики" до среднеевропейского уровня, а это ориентировочно на 30-35%. И во-вторых, обеспечит стабильный рост доли возобновляемой энергетики в общем производстве, что в будущем позволит отказаться от дорогостоящей и вредной для окружающей среды тепловой электрогенерации", — подчеркнул он.

По его словам, аукционы, которые вводятся в Украине, являются цивилизованной формой не только определения рыночной цены на "зеленую энергию", но и средством противодействия коррупции в энергетической отрасли.

"Во-первых, аукцион обеспечивает свободный доступ к получению государственной поддержки через открытые торги на электронных площадках, через которые осуществляются государственные закупки. Во-вторых, мы ограничили срок действия технических условий на подключение, чтобы не было фактов "бронирования" подключения под будущую спекуляцию с перепродажей компании. И в-третьих, мы внедряем договорную основу отношений между государством и инвестором, ликвидирует дискуссию о ретроспективной форме изменения тарифов. Это были основные требования иностранных инвесторов и финансовых учреждений, которые финансируют энергетические проекты в Украине. Поэтому принятие закона должно не только возобновить финансирование, но и значительно увеличить его размер", — пояснил Чижмарь.

Несмотря на то, что принятие закона в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики считают "запоздалым", ее председатель Алексей Оржель отмечает, что как можно скорейшее его принятие положительно повлияет на весь энергорынок.

"Законопроект необходимо было принять гораздо быстрее и с июля уже сокращать тариф и переходить на аукционы. Однако, из-за того что процесс обсуждения и прохождения всех процедур в парламенте затянулся, в данной ситуации необходимо как можно скорее подписать закон 8449-д Президентом и начать готовить вторичное законодательство, систему Prozorro для проведения аукционов, чтобы хотя бы с нового года точно запустить новую систему".

В свою очередь народный депутат Украины из фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий также прогнозирует удешевление "чистой" энергии.

"Правильно организованные аукционы снизят тариф до экономически обоснованного уровня. Для получения права на поддержку необходимо будет выиграть часть квоты поддержки. Для этого на аукционе надо будет предложить самый низкий тариф", — сказал Пидлисецкий.

Нардеп также аргументировал, что с запуском "зеленых" аукционов парламентарии существенно улучшили условия для инвесторов на рынке альтернативных источников энергии.

"Удалось зафиксировать размер финансовых обязательств и остановить их бесконтрольный рост. Обвал рынка "зеленых" источников, по-моему, все равно может произойти в ближайшие 3 года. Но он будет дешевле для государства и потребителей", — спрогнозировал он.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах.

За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" проголосовал 251 народный депутат при 226 необходимых.

Согласно закона, запускаються "зеленые" аукционы на рынке электроэнергии и, кроме еще ряда новаций, предусматривается уменьшение "зеленого" тарифа с 2020 года для солнечных станций на 25% и для ветровых на 10%.

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