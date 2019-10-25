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пятница, 25 октября 2019 13:56

Задачей новой власти является большая приватизация, а не возврат ранее проданных активов - СМИ

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Задачей новой власти является большая приватизация, а не возврат ранее проданных активов - СМИ
Фото: pexels.com

Ключевой задачей новой власти для привлечения потока инвестиций в страну является большая приватизация. Возвращение в государственную собственность ранее проданных предприятий, таких как "Укртелеком", повлечет обратный процесс - сокращение инвестиций.

Об этом говорится в материале Правительственного курьера "Обратного процесса не будет".

Издание отмечает, что новая власть поставила цель привлечь в страну за пять лет 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Обеспечить это может большая приватизация, которая запланирована на 2020 год.

"Относительно быстрых инвестиций, то они пойдут в Украину только при условии большой приватизации, о которой ранее много говорили, но дальше слов дело не двигалось. Хотя зарубежные партнеры неоднократно подчеркивали, что без приватизации крупных, часто убыточных государственных предприятий, которые превратились в кормушки для их менеджмента и коррумпированных представителей власти, выйти из порочного круга стагнации не удастся", - говорится в материале.

Автор отмечает, что заявления Фонда госимущества относительно возможного возвращения в госсобственность телекоммуникационной компании "Укртелеком" приведут к оттоку инвестиций и ухудшению репутации Украины. Кроме того, реприватизация нанесет государству существенный ущерб, ведь за компанию инвестору придется вернуть минимум 10,6 млрд грн.

"Эксперты сходятся во мнении, что для государства и экономики правильная стратегия Фонда госимущества - стимулирование владельцев приватизированных предприятий до полного выполнения инвестиционных обязательств, а не использование спорных моментов как формального повода для скандальных реприватизационных процессов. В связи с этим возникают сомнения, что инициаторы реприватизации действовали в интересах государства, а не во вред ей. Ведь возвращение телекоммуникационного гиганта в госсобственность и компенсация средств владельцам привели бы к значительному обмелению госказны и большой дыре в госбюджете. Лишних ни 1,3 миллиарда долларов, ни даже 10,6 млрд гривен у государства нет. И репутационные последствия такой сделки для страны были бы катастрофическими", - говорится в материале.

По мнению автора, в результате реприватизационных процессов инвесторы потеряют интерес к Украине и планы на большую приватизацию не будут реализованы. "Зарубежные инвесторы пристально следят за судьбой именно тех предприятий-гигантов, которые были удачно проданы и их возвращение в госсобственность отнюдь не стало бы для них поощрением вкладывать средства в украинскую экономику", - отметил он.

Ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

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