Зачем проверять контрагентов перед сотрудничеством?

Есть несколько ситуация, в которые вы можете попасть, если начнете сотрудничать с недобросовестным контрагентом

Бизнес в современных экономических реалиях – это всегда риск. Предпринимательской деятельностью занимаются не только честные и порядочные люди, которые хотят работать и зарабатывать в рамках законодательства, но и те, кто обманывает своих партнеров, ведет фиктивную деятельность, не платит налоги или скрывает факт своего фактического банкротства.

Проверка контрагента – это просто и быстро

Как проверить контрагента, чтобы не допустить возникновения неприятных форс-мажоров? Это можно сделать бесплатно с помощью специализированных сервисов, которые выдают информацию из государственных реестров юридических лиц, судебных дел, антикоррупционной базы, реестра прав на недвижимость, реестра выданных лицензий.

Есть несколько ситуация, в которые вы можете попасть, если начнете сотрудничать с недобросовестным контрагентом.

• Финансовые потери – если начать сотрудничать с компанией, у которой нет средств на счетах, очень маленький уставной капитал, против которой уже ведутся судебные тяжбы о взыскании долгов – вы рискуете своими деньгами.

• Риск налоговой проверки – если сотрудничать с компанией, которая в итоге окажется фиктивной, вы привлечете внимание налоговых контролирующих органов. Эта же ситуация реальна, если вы сотрудничаете с офшорной компанией (даже если вы не знали этого).

• Репутационные риски – если подписать контракт или начать сотрудничать с компанией, у которой плохая репутация в своей сфере на рынке, вы сами можете попасть в "черный список" у потенциальных партнеров и поставщиков.

Когда нужно проверять контрагента?

Во-первых, если для вас потенциальный партнер – это новая компания, о которой вы не слышали, и с которой ранее не работали.

Во-вторых, если вы хотите убедиться, что компания, с которой вы хотите начать сотрудничество, действительно существует, имеет юридический и физический адрес, работает в правовом поле украинского законодательства.

В-третьих, если вы хотите узнать, что компания имеет определенный опыт на рынке, что она зарегистрирована не пару дней назад. Проверка позволит избежать сотрудничества с иностранными агентами, если это является вашим приоритетом.

В-четвертых, чтобы проверить репутацию компании, наличие открытых претензий и судебных разбирательств, в том числе по поводу взыскания долгов.

Вывод. После проведения комплексной и разносторонней проверки контрагента вы сможете убедиться, что компания действительно существует, что она имеет необходимые средства для ведения бизнеса, что у нее хорошая репутация, нет угрозы неплатежеспособности или недобросовестного отношения.