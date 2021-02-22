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понедельник, 22 февраля 2021 15:08

За стационарный телефон хотят поднять абонплату: назвали новые тарифы

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За стационарный телефон хотят поднять абонплату: назвали новые тарифы
Если решение будет принято, оно вступит в силу с 1 июля 2021 года. Фото: unsplash

С 1 июля 2021 года на общедоступные телекоммуникационные услуги планируют повысить тарифы.

Соответствующий проект приказа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, опубликовала Федерация профсоюзов.

Согласно проекту стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируют повысить на 17,2% - с 59,71 грн до 70 грн. Для предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей - на 52,6% - с 65,55 грн до 100 грн.

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Если решение будет принято, оно вступит в силу с 1 июля 2021-го, но не ранее дня его официального опубликования.

С начала 2021 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell повысят цены на некоторые тарифные планы.

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