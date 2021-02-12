За неделю автогаз подорожал на 8,5%: как изменились цены на АЗС

Все украинские АЗС увеличили цифры ценников на автогаз. Фото: unsplash

За последнюю неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн/л до 14,95 грн.

С начала января средняя розничная цена пропан-бутана выросла на 21% или на 2,58 грн/л. Оптовая - поднялась на 30% до 24 930 грн/т, сообщает enkorr данные мониторинга от Консалтинговой группы "А-95".

В течение последней недели в сетях ОККО и WOG сжиженный газ подорожал на 1,01 грн/л и 81 коп/л. Там можно было заправиться по 15,49 грн/л и 15,48 грн/л соответственно. К 15,58 грн/л подняла цены сеть SOCAR. На 1-1,1 грн/л автогаз подорожал на станциях KLO, "БРСМ-Нафта", Glusco, UPG, "Параллель", Marshal и Motto.

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Консолидированная сеть "Привата", обладающая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены до 14,75 - 14,76 грн/л. AMIC и Shell подняли цены до 14,45 и 14,88 грн/л соответственно.

Сети "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "Параллель", "Авантаж 7" увеличили цифры ценников на автогаз на 0,9-1,6 грн/л.

Прогнозируют, что автомобильное топливо в Украине продолжит дорожать, поскольку цена на нефть взлетела до $60 за баррель.