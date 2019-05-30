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четверг, 30 мая 2019 15:11

За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт

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За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт
Политолог Николай Давидюк считает, что из-за коррупции в украинской энергетике все товары, в цену которых заложена электроэнергия, могут резко подорожать. Фото: Радио Свобода

За монополию в украинской энергетике уже с 1 июля заплатит каждый украинец.

Такое мнение выразил политолог Николай Давидюк.

"Хлеб, крупы, сахар, и любой другой товар, в цене которого есть электроэнергия, могут резко подорожать. С 1 июля новые правила работы энергорынка заставят государственный "Энергоатом" поставлять свою дешевую электроэнергию населению, а промышленным потребителям придется идти на поклон к главному собственнику украинских тепловых электростанций – Ринату Ахметову. И он будет волен устанавливать на свою электроэнергию ничем не ограниченную цену. Ожидаемый рост тарифа в несколько раз даст Ахметову не только 3-5 дополнительных бюджетов футбольного клуба "Шахтер". Он даст ему могущество определять, кому продавать свою электроэнергию дороже, а кому дешевле" - уверен эксперт.

"Формально такие же правила действуют и в Евросоюзе, где цена электроэнергии определяется свободным рынком. Но там на рынке промышленных потребителей электроэнергии нет монополизма одного человека. Антимонопольный комитет Украины по этому поводу много лет молчит. И это очень дорогостоящее молчание. За него заплатят украинцы наценкой на товары первой необходимости, на проезд в транспорте, и на другие ежедневные траты" - считает Давидюк.

"Отмена драконовского закона, который выгоден монополисту, уже рассматривается в парламенте. Но даже если закон отменят, это не снимет огромной проблемы, связанной с монополизмом, который обеспечивает аппетиты самого богатого украинца" - убежден политолог

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