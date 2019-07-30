За какую зарплату готовы работать украинцы

Чаще всего объявления о работе просматривают во вторник. Фото: Слово и Дело

Более половины соискателей готовы получать до 10 тыс. грн в месяц. 41% устроят выплаты от 10 до 25 тыс. 5,6% хотят зарабатывать 25-50 тыс, 1,4% - более 50 тыс. грн.

Чаще всего объявления о работе просматривают во вторник. Время наибольшей активности - 11.00, по данным OLX Работа.

Активно украинцы ищут работу в январе-феврале. Со середины лета поиск приостанавливается. В лидерах - розничная торговля, строительство, транспорт.

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Больше всего ответов на вакансии приходит из Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

В основном соискатели отзываются на вакансию телефонным звонком. Также пишут работодателям личные сообщения или SMS.

Аналитики рекомендуют работодателям указывать в объявлениях размер зарплаты. Ибо на такие вакансии больше отзывов. На объявление, где не указана заработная плата, реагируют лишь 17% соискателей.

Кабмин планирует внести изменения в трудовое законодательство, согласно которым продолжительность отпусков увеличится, а фрилансеры получат статус трудоустроенных.