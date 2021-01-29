За год зарплата украинцев повысилась более чем на 15% - Госстат

В декабре наименьшую среднюю заработную плату получали в Черниговской области. Фото: pixabay

В декабря 2020 года размер средней заработной платы украинцев увеличился на 18,3% по сравнению с ноябрем.

Он вырос до 14 179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы в 5 тыс. грн, сообщают в Госстате.

За последний год средняя заработная плата штатного работника в декабря 2020 года повысилась на 15,6%.

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В декабре наименьшую среднюю заработную плату получали в Черниговской области - 9615 грн, а наибольшую - в Донецкой области - 12 781 грн. В Киеве ее уровень составлял 21 812 грн.

2020 года работодатели не выплатили украинцам более 3 млрд грн. Зарплатная задолженность выросла на 3,4%.