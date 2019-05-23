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Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения

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Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Алексей Кущ: за взятые в долг деньги украинцы покупают иностранные товары. Тем самым они стимулируют увеличение импорта и ухудшение торгового баланса. Фото из открытых источников.

В Украине с 1 июля банкиры будут проверять кредитные риски заемщиков. Сначала это заработает в тестовом режиме, а с 1 декабря станет обязательным. Об этом сообщают в Нацбанке.

Это постановление обязывает банки учитывать данные из реестра Нацбанка при расчете кредитного риска. В реестре будет информация о выданных кредитах, сроках погашения и имеющихся долгах заемщиков.

Кредитный риск рассчитывается при выдаче любого кредита. Финансисты оценивают возможности погашения кредита, стоимость залогового имущества. Заемщиков оценивают по 10 классам. Если они получат достаточное количество баллов, могут оформить кредит. Иначе им отказывают в этом.

Как отмечается, получить кредит станет сложнее. Банкиры чаще будут отказывать в этом.

Какие плюсы и минусы нововведения?

Главный плюс в том, что для заемщиков с положительной кредитной историей и официальными доходами могут быть более лояльные условия кредитования в дальнейшем, - говорит в интервью Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ. - Таким людям будут начислять меньше процентов.

Среди негативного, эта система опирается на кредитный реестр Национального банка. В демократических странах для этого есть так называемые "кредитные бюро". Украина же, пошла государственным путем. Теперь столкнутся с проблемами люди, которые брали кредит в одном банке и не погашали его, а потом переходили в другой и возвращали деньги там. Данные в реестре постоянно обновляются, поэтому такие действия будут влиять на качество кредитов.

Как будут проверять на платежеспособность?

Для этого создается специальная система баллов. За своевременную уплату кредитов и наличие официальных доходов начислять положительные оценки, а за задолженность даже на день - отрицательные. Это будет снижать рейтинг. Но заемщики с высоким местом в нем будут иметь лучшие условия кредитования.

Украинцы стали чаще или реже брать кредиты?

Сейчас банки не кредитуют с секторами экономики. Для них практически нет увеличения кредитного портфеля. Иногда это всего несколько процентов, а бывает и сезонное снижение. Поэтому они чаще выдают потребительские кредиты физическим лицам.

Минусом является то, что потребительские кредиты конвертируются в отрицательное сальдо для Украины. За взятые в долг деньги люди покупают иностранные товары. Тем самым они стимулируют увеличение импорта и ухудшение торгового баланса.

На что чаще всего берут кредиты?

Чаще всего это обычные потребительские кредиты суммой до 50 тысяч гривен. На втором месте - ипотека и кредиты на ремонт квартир или домов. На третьем - автомобильное кредитование.

Какой процент должников среди заемщиков?

У около 40-50 процентов кредитов есть проблемы с погашением или они вообще не обслуживаются заемщиками. В то же время в срок отдают деньги до 50 процентов, что соответствует среднему уровню по кредитам в целом.

А в других странах какая ситуация?

У нас есть такой показатель как проникновение - это в данном случае соотношение кредитов к ВВП. Лет пять назад он был на уровне 15 процентов, а сейчас сократился до 6-7. То есть стал выше.

За рубежом этот показатель может достигать 70, 80 процентов и более. Это означает, что с одной стороны у нас еще есть огромный потенциал для кредитования. Необходимо лишь снижать процентные ставки и создавать современные условия для этой процедуры. В первую очередь по таким направлениям как развитие собственного бизнеса или ипотека.

Кредиты иностранной валютой составляют значительную часть от проблемных. Кризисы 2014 - 2015-х годов, когда доходы украинцев упали на десятки процентов, повлияли их на способность платить по долгам.

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Что вам известно о теневой системе выдачи кредитов и "выбивания" долгов?

В Украине нет специального закона о коллекторских компаниях. Они выполняют поручения, которые дают им банки или финансовые компании. Все это рассчитано на психологическое давление.

Кроме того, недавно приняли новый Кодекс о банкротстве. Там есть раздел о процедуре банкротства физических лиц. Если раньше отношения между банком и заемщиком были нецивилизованные, то теперь людям будут давать время на решение финансовых проблем. В это время не будут начислять проценты, штрафные санкции, пени и прочее. В этот период также нельзя будет конфисковать имущество.

Почему появляются такие заведения, как "кредит за 15 минут"?

Это происходит, потому что банки не могут быстро выдавать кредиты физическим лицам. Нацбанк ввел огромное количество нормативно-правовых актов, связанных с проверками "на надежность" и сбором информации.

Финансовые компании выдают кредиты на либеральных условиях. За это они способны выигрывать банки в конкурентной борьбе.

А это безопасно?

Это опасно только с точки зрения процентов, которые они начисляют. Если в банках - это 40-50 процентов, то там гораздо больше. Услуги финансовых компаний выгодны только как краткосрочное кредитование до зарплаты. За месяц задолженности проценты набегают как снежный ком.

В Украине пока не выгодно брать ипотечные кредиты. Об этом говорит Gazeta.ua руководитель профессионального клуба застройщиков Руслан Земляной.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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