Высокие тарифы делают транзит через Украину не интересным - Кава

Эксперт по вопросам транспорта и логистики Александр Кава прокомментировал ситуацию с транзитом через Украину. Фото: Крым Реалии

Высокие тарифы для международного транзита делают транспортировку грузов через Украину не привлекательной для зарубежных партнеров.

Такую точку зрения высказал эксперт по вопросам транспорта и логистики Александр Кава.

"В Украине международные тарифы установлены на очень высоком уровне, что делает транзит через Украину не всегда интересным", - отметил эксперт.

Несколько лет назад УЗ приняла решение повысить доходность за счет увеличения расценок на транзитные перевозки. Данный шаг прогнозируемо привел к снижению грузопотока. Зарубежные транзитеры переориентировали транзитные маршруты на порты Балтики через Беларусь. В свою очередь Россия начала активное строительство новых терминалов для этих грузов в портах Черного и Балтийского морей.

Эксперт добавил, что сегодня Украине будет не легко вклиниться в активно развивающиеся транзитные направления "Шелкового пути".

"Что касается "Шелкового пути", это порядка 20 различных маршрутов. И действительно, наиболее востребованный сегодня маршрут – через Казахстан в Россию, Беларусь, Польшу и дальше на Германию и другие страны Западной Европы. Украине вклиниться в эти перевозки сейчас будет не просто", - считает Кава.

По мнению других экспертов отрасли, решением может стать развитие спецтерминалов на границе с ЕС. Это так называемые "сухие порты" - железнодорожные терминалы на границе с Украиной и ЕС, позволяющие перегрузить грузы из вагонов с широкой колеей в европейские. Главное в этой идее – возможность экспорта-импорта в Украину и наоборот за ее пределы с использованием надежной инфраструктуры на границе с ЕС. В частности, недавно эту идею озвучил Андрей Шкляр, ведущий аналитик Центра транспортных стратегий.

"Еще в 2018 году дефицит пропускной способности на таможенном переходе Брест – Малашевиче оценивался на уровне 4-5 поездов в сутки. Таким образом, перспективными для создания "сухих портов" являются границы с Венгрией, Словакией и Румынией", - убежден Шкляр.

Таким образом, Украина может не только вернуть транзит, но и загрузить морские порты и ж/д терминалы. При этом, объем транзитных грузов из морских портов Украины в страны ЕС может быть сопоставим с объемом транзита из России.

"Перспектива строительства "сухих портов" в первую очередь будет зависеть от возвращения транзита через территорию Украины. Поскольку сейчас большинство транзита, который идет с Востока на Запад, объезжает Украину с Севера (через Беларусь) и Юга (через Турцию)", - отметил Александр Кава.

По данным СМИ, за последние пять лет объем железнодорожных перевозок транзитных грузов через территорию Украины сократился в два раза – до 16,3 млн тонн. И даже при всех финансовых потерях, которые при этом понесла "Укрзализныця", транзит все еще генерирует более 10 млрд грн выручки, что составляет шестую часть всех доходов государственного монополиста. При сохранении негативных, неконкурентных позиций для международного транзита, предлагаемых сегодня чиновниками Министерства инфраструктуры, Укрзализныци и Кабмином европейские партнеры могут окончательно переориентировать транспортную логистику в обход Украины. Это будет чревато потерями не только доходов портов и УЗ, но и "остаточным прощавай" статуса страны с выгодным расположением для транзита.