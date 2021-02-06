Выросли цены на бензин: причины

Бензин резко подорожал. Фото: tsn.ua

В Украине резко выросли цены на бензин.

Так, с декабря 2020-го по январь 2021-го, бензин подорожал на 1,27 грн/л, а дизель - на 1,30 грн/л. Об этом сообщил експрезидент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук.

Такую ситуацию он называет аномальной, потому что в этот период стоимость топлива традиционно снижается.

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"В декабре-феврале цены обычно не растут, ведь это отпугнет то небольшое количество клиентов, которая еще остается. К тому же, в этом году спрос упал еще больше из-за карантинные ограничения. Все указывало на то, что цены на бензин снизятся, но они - внезапно выросли", - отметил Косянчук.

По его словам, рост цен связан с курсом гривны и цене топлива на европейском рынке, откуда его преимущественно импортируют.

"Я бы не стал категорично утверждать, что цена будет расти дальше, ведь, как поведет себя внешний рынок - прогнозировать сложно. Но точно могу сказать, что в ближайший месяц причин для того, чтобы топливо подешевело, я не вижу", - добавил Косянчук.

Национальный банк Украины на 5 февраля установил курс доллара на уровне 27,89 грн. Сообщает сайт НБУ.