Выдали первый дешевый кредит в рамках госпрограммы

Бизнесмен получил 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%. Фото: mind.ua

Один из банков выдал первый доступный кредит в рамках государственной программы.

"Кредит получил молодой предприниматель из Винницы. Деньги направит на развитие сети продуктовых магазинов - оборудование нового супермаркета площадью 903 "квадрата", - написал в Telegram премьер Алексей Гончарук.

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Бизнесмен получил 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

"Успешный предприниматель - залог сильной экономики", - подытожил Гончарук.

Доступные кредиты будут выдавать малому и среднему бизнесу под 5%, 7% и 9%. Из госбюджета на эту программу выделили 2 млрд грн. Также создали Фонд развития предпринимательства.