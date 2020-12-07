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понедельник, 07 декабря 2020 19:21

ВВП упадет на 5% по итогам года

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ВВП упадет на 5% по итогам года
Во второй половине 2021 экономика вернется к положительному тренду. Фото: pexels.com

Падение ВВП Украины за 10 месяцев 2020 года в Минэкономики оценивается в 5,2% и ожидают спада на 5% по итогам 2020 года.

Во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя мы закладывали 4,8% ВВП", - сказал он.

На состояние экономики влияют пандемия и ситуация в сельском хозяйстве.

На 2021 прогнозируют рост ВВП на 4,6%.

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Петрашко заявил, что во второй половине 2021 экономика вернется к положительному тренду.

"Негативный эффект пандемии будет иметь большое влияние в начале следующего года. Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", - сказал он.

Заявил, что смягчить влияние эпидемии Covid-19 помогут программы поддержки бизнеса и льготных кредитов.

В ноябре 2020 годасредний размер пособия по безработице составил 3580 грн. По итогам ноября, среди украинцев насчитывалось 408,8 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тыс.

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Дата
07
декабря

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