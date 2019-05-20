Введения рынка электроэнергии выгодно для потребителей - Энергоатом

Генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что в случае введения полномасштабного энергорынка все поставщики будут иметь возможность заключить долгосрочные контракты с производителями электроэнергии. Фото: Главком

Как считает генеральный директор обособленного предприятия "Энергоатом—Трейдинг" Сергей Бедин, введение рынка электроэнергии выгодно для потребителя.

"Введение рынка для потребителей даст возможность выбора себе поставщика электрической энергии на свободной основе. Не надо быть привязанным к какому-то облэнерго, которые до этого поставляли электрическую энергию", -- рассказал Бедин в интервью программе "Перша шпальта". Это по его мнению расширит конкуренцию и позволит получит в перспективе более низкую цену.

Украина обязана ввести рынок электроэнергии с начала июля, поскольку это позволит выполнить обязательства взятые на себе перед Евросоюзом и создать лучшие условия для потребителей.

По его словам с 1 января 2019 был введен сегмент розничного рынка электрической энергии. В настоящее время все потребители имеют возможность выбрать себе поставщика электроэнергии. "Но, к сожалению, поставщики электроэнергии не могут выбрать себе продавца электроэнергии для дальнейшей ее поставки потребителям", -- отмечает Бедин.

В случае введения полномасштабного рынка с 1 июля, по его словам, все поставщики будут иметь возможность заключить долгосрочные контракты с производителями электрической энергии.

"С 1 июля все участники рынка наконец смогут работать на конкурентных началах на рынке электрической энергии и продавать свою электрическую энергию согласно своим ценовым заявкам", -- рассказал генеральный директор обособленного предприятия "Энергоатом—Трейдинг".

Напомним, что за введение в Украине с 1 июля этого года свободного рынка электроэнергии выступает Евросоюз и ряд международных кредиторов Украины.