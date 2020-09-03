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четверг, 03 сентября 2020 18:03

Вскоре стартует озимая посевная: как спасти урожай

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Вскоре стартует озимая посевная: как спасти урожай
Этим летом почти по всей Украине очень плохой урожай кукурузы

В конце сентября фермеры начнут полноценную озимую посевную. Продлится до конца октября. Однако агрономы жалуются, что из-за сухой погоды летом, удачных посевов может не быть.

"Чертовски жаркое и бездождевое лето изрядно навредило. Большинство культур засохли, не развились. Не помогли и поливы. Боюсь, что нам просто нечего будет сеять на зиму. Кроме того, что и так нет достаточного урожая, часть нужно раздать на паи . Возможно от посевов кое-каких культур вообще придется отказаться. в частности, сейчас уже можно начинать сеять рапс, но в этом нет смысла без достаточного количества влаги. Остается надеяться на то, что в сентябре пойдут дожди", - говорит фермер Николай Гаврилюк.

Лучший урожай этим летом получили фермерские хозяйства тех регионов, где весна была дождливая. Тогда же успели укрепить растение удобрениями. Специалисты советуют заказывать продукцию в компании КропАгро. В наличии есть оригинальные семена подсолнечника, кукурузы, рапса и удобрения или гербициды, которые идеально для них подойдут. Кроме того, обязательно консультируют клиентов. Это гарантирует высокие показатели урожайности.

"Этим летом почти по всей Украине очень плохой урожай кукурузы, кочаны не успели сформироваться, а она начала сохнуть. Некоторые фермеры, предусмотрев это, скосили еще молодые растки на корм скоту, чтобы хоть немного иметь выгоду. Лучшая ситуация с подсолнечником, но тоже рекордных урожаев нет. Однако имеют преимущества в урожае те фермеры, которые позаботились о семенах перед посевом. в регионах, где, хоть немного шли дожди в период посева, надо было обязательно внести микроудобрения. Тогда семена смогли набраться влагой и полезными веществами, это дало толчок в развитии и росте. Растение было сильнее и устойчивее ", - объясняет специалист компании КропАгро Станислав.

Сейчас фермеры готовятся к посевам озимых пшеницы и ячменя. Надеются хотя бы в следующем году улучшить показатели урожаев.

"Для хороших урожаев озимых культур, теперь очень важна погода осенью и зимой. Осенью главное, чтобы не было засухи и при этом чрезмерных осадков. Иначе растения могут заболеть грибковыми болезнями. Для этого нужно воспользоваться фунгицидами. Они уничтожают болезни. Обязательно стоит перед посевом обработать семена протравителями. Иначе урожая можно не увидеть. Сейчас как раз время, когда все опытные фермеры активно заказывают. Это химический препарат, который защищает посивмат от насекомых, грызунов и от болезней. Очень помогают микроудобрения. Они укрепляют растение на первых стадиях роста, тогда посевы легче перезимуют. Зимой, кстати, важно, чтобы было достаточно снега, он спасает от мороза ", - объясняет эксперт.

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03
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