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среда, 15 декабря 2021 05:51

Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги

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Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро: на что пойдут деньги
Украине выделят 300 млн евро. Фото: Reuters

Всемирный банк выделит Украине 300 млн евро для программы развития энергоэффективности.

Решение о предоставлении денег будет принято 17 декабря, в Facebook сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

"Хорошая новость — Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать предоставление Украине 300 млн евро в рамках второго транша по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Эти средства будут направлены, прежде всего, на финансирование президентского проекта "Энергетическая независимость", — сообщила Свириденко.

Участники программы смогут снизить потребление энергии и уровень коммунальных платежей на 60%.

"Уже в 2022 году мы планируем охватить до 5 000 многоквартирных домов по всей стране", — отметила она.

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Украина и Всемирный банк готовят документ, который будет оформлять стратегию партнерства на 2022-2026 годы. В нем будут обозначены рамки сотрудничества в области машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, строительства и информационных технологий.

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