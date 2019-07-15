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понедельник, 15 июля 2019 12:04

Всемирный банк объяснил, что влияет на рост экономики Украины

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Всемирный банк объяснил, что влияет на рост экономики Украины
Чтобы уменьшить долговую нагрузку, надо установить жесткий контроль над расходами из госбюджета. Фото: 5.ua

В Украине экономика растет сдержанно. Кроме того, эта тенденция не стабильна.

"В 2016-2017 годах ВВП преимущественно вырос за счет хорошего урожая. Это очень изменчив и сложно прогнозируемый фактор. Ведь каждый год рекордных урожаев может и не быть. Другие сектора, которые вносят большой вклад в рост ВВП - это секторы, ориентированные на внутренний потребления, тоже не лучший из вариантов", - пояснила экономист Представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, пишет zn.ua.

По ее словам, государственные инвестиции ограничиваются высокими затратами потребления. Например, выплатами процентов по долгу и социальными издержками.

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"Мы проедаем средства, которые можно было бы инвестировать. Наращивать дефицит бюджета Украина не может учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Мы должны стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП", - пояснила Анастасия Головач.

Она добавила, чтобы уменьшить долговую нагрузку, надо установить жесткий контроль над расходами из госбюджета.

В прошлом году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017-м, свидетельствуют данные Госстата. Это лучший показатель за последние 7 лет.

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15
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