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суббота, 13 февраля 2021 17:57

Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше

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Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
Миссия МВФ в Украине завершила работу. О пересмотре программы не договорились. Фото: REUTERS

Украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом.

Процесс переговорного согласования позиций идет постоянно. Существенных рисков нет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

"Когда мы говорим о любом переговорном процессе, надо обойтись без очевидных спекуляций. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная, - и переговорная", - подчеркнул он, передает "Сегодня".

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В то же время, как и в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в частности, с независимостью государственного управления. Они всегда делают наши переговоры деликатными и сложными, признался Милованов.

"Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, согласно переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и заключается суть переговоров", - подчеркнул он.

Миссия Международного валютного фонда с первого просмотра полученной Украиной в июне программы stand-by завершилась без результата. Это означает, что следующий транш Украине пока не получит. Об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

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