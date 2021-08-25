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Временный запрет экспорта металлолома защитит украинскую металлургию - мнение

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Временный запрет экспорта металлолома защитит украинскую металлургию - мнение

Директор аналитического центра экономико-правовых исследований и прогнозирования Федерации работодателей Украины Александр Панченко считает, что введение временного запрета на экспорт металлолома из Украины позволит государству защитить украинский горно-металлургический комплекс.

Об этом он сказал в комментарии бизнес-порталу UAprom.

"Украинский металлолом является стратегически важным и ограниченным ресурсом для наших металлургов. Но за последние несколько месяцев его экспорт растет в геометрический прогрессии, достигнув в июле 2021 года исторического рекорда в 103 тыс. тонн. Уже сегодня метзаводы испытывают серьезный дефицит лома, который может вызвать коллапс в металлургии нашей страны", - сказал он.

При этом, по словам Панченко, сырьевой экспорт Украины - это системная проблема.

"Параллельно с экспортом металлолома будет происходить происходит отток квалифицированных кадров из отечественной промышленности. Говоря о металлургии и смежных отраслях, речь идет о 5 миллионах украинцах. Все эти предприятия входят в Федерацию работодателей Украины", - подчеркнул эксперт

Панченко также напомнил, что большинство стран в мире пытаются защитить себя от вывоза стратегических ресурсов, особенно на фоне инициатив по декарбонизации промышленности.

"Металлолом – критическое сырье для декарбонизации украинской промышленности. Сейчас наблюдается общемировая тенденция по переходу на электрометаллургическую технологию, которая является более экологически чистой. А для нее основным ресурсом служит металлолом", - сказал он.

Эксперт также напомнил, что Украина, начиная с 2016 года, пыталась стабилизировать ситуацию с обеспечением ломом металлургов путем повышения экспортной пошлины в размере 58 евро за тонну.

"Попытки тарифного регулирования металлургической отрасли — это не столь эффективный подход, как временный запрет на экспорт металлолома, который защитит украинскую металлургию", - резюмировал он.

Ранее объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и объединение трубных заводов Украины "Укртрубопром" попросили премьер-министра Дениса Шмыгаля временно запретить экспорт металлолома из Украины до 2024 года.

Українські новини
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