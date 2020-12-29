Впервые за время независимости. Государство заказала у "Антонова" самолеты для военных

"Антонов" получил заказ от государства. Фото: Укроборонпром

Министерство обороны и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Их смогут использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов, сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский отметил, что в будущем такие государственные заказы должны стать нормой.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - сказал президент.

Зеленский ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП "Антонов" по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращение утраченных профессионалов и привлечения новых специалистов.

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Напомним, киевский завод "Маяк" разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности для армии под названием "Властелин Горизонта".