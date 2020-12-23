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среда, 23 декабря 2020 01:35

Впервые в истории. Украина продает месторождение золота

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Впервые в истории. Украина продает месторождение золота
Продают длянку с залежами золота. Фото: Униан

Украина выставила на электронные торги участок с залежами золота.

Речь идет о Желтоводской площади, расположенной в Днепропетровской области, сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.

Это произошло впервые в истории Украины.

Стартовая стоимость составила 4,48 миллиона гривен. Аукционы будут проходить в системе Prozorro в режиме реального времени.

Инвесторам предлагают в течение 5 лет осуществлять на этом участке геологическое изучение и опытно-промышленную разработку.

Государственная служба геологии и недр Украины предложила инвесторам 13 участков с залежами руд золота, марганца, а также янтаря, подземных вод, каолина и опоки.

"Недра Украины имеют шанс стать драйвером роста национальной экономики. Ведь это и привлечение инвестиций в экономику страны и создание новых рабочих мест в регионах. Мы проводим постоянный диалог с промышленностью для удовлетворения их спроса в сырье, ведь наша цель - создать интересные предложения для инвесторов", ㅡ заявил председатель Госслужбы Роман Опимах.

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Напомним, Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал уже 15-й спиртзавод.

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