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среда, 07 апреля 2021 11:40

Восточные инвесторы так же осторожны в отношении Украины, как и западные - эксперт

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Восточные инвесторы так же осторожны в отношении Украины, как и западные - эксперт
Катарские инвестиции в Украину зафиксированы на уровне документов. Фото: president.gov.ua

Катарских инвесторов процедурно легче привлечь в украинскую экономику. В монархиях решения принимают на уровне руководства государства. Об этом рассказал Gazeta.ua эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, комментируя результаты визита президента Владимира Зеленского в Катар.

"В арабских странах Персидского залива экономические решения принимает руководство государства. Зато в европейских и американских инвесторов сложная процедура. Об инвестиции решает частная компания при поддержке или участии государства. Однако восточных инвесторов так же, как и западных, трудно привлекать. В Украине уменьшается население. Находимся в состоянии войны. Есть небольшие показатели ВВП на душу населения. Одно направление экономического сотрудничества не противоречит другому. Продавать нужно максимально всем и везде. Лишь бы это не вредило национальной безопасности. Политические контакты с нашими западными партнерами находятся на том же уровне. Даже несколько меньшей, чем были при предыдущем президенте", - говорит эксперт.

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В нашем торговом балансе европейские страны занимают первое место. Нужно развивать и восточное направление, добавляет Сергей Данилов.

"Украинские сельскохозяйственные производители уже представлены на рынках арабских стран Персидского залива. Например, компания "Мироновский хлебопродукт" собирается там стать чуть ли не монополистом - уже имеет действующие проекты, поставляет курятину. Это уже наш рынок, на котором конкурируем с другими поставщиками. Сертификат халяль (единственным документом, который позволяет экспортировать продукты питания в мусульманские страны, подтверждает соответствие товаров или услуг нормам ислама. - Gazeta.ua) фактически на 90 процентов списан с европейским. Условия такие же. Часто это премиальный рынок. Требования к качеству продукции ничем в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Омане не уступают европейским".

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 5 апреля посетили Катар.

Стороны подписали 13 межгосударственных документов и два коммерческих контракты для привлечения инвестиций в украинскую экономику. Обсудили поставки сжиженного газа из Катара, привлечения инвестиций в строительство дорог и мостов, сотрудничество в области здравоохранения и юстиции.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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