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вторник, 02 февраля 2021 16:45

Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах

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Водителям рассылают фальшивые протоколы о штрафах
Липовые сообщения отправляют через интернет. Фото: pexels.com

Украинским водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости.

Липовые сообщения отправляют через интернет. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги, предупреждает "Сегодня".

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С начала 2021 года ворам удалось обмануть уже как минимум 5 украинцев. Аферисты скупают в интернете данные водителей и рассылают поддельные письма о штрафах. Ссылка в письме ведет на клонированный сайт электронного кабинета водителя.

Специалисты советуют внимательно изучать письма, даже "официальные". Например, реальный штраф имеет четкую фиксацию. На сайте кабинета водителя вы всегда можете увидеть день, точное время и место вашего нарушения. Прикладывается видеофиксация. Если по ссылке на форуме нет фото- или видеодоказательств нарушения - это уже тревожный сигнал.

Также нужно обратить внимание на адрес самого сайта. Адреса официальных сайтов заканчиваются на gov.ua. Если еще что-то в конце - это может быть частный сайт, созданный мошенником. А еще в настоящих постановлениях о штрафах присутствует специальный QR-код. В нем тоже зашифрованы данные для оплаты штрафа.

От 29 января в приложении "Киев Цифровой" водители по номеру машины смогут получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД и сразу оплачивать их в смартфоне.

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