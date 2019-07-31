Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году - гендиректор "Метинвеста"

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1242
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1872
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2718
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 990
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6012
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5752
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1206
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3645
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
6
4
3
4
7
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6012
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2709
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1233
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1683
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 17:58

Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году - гендиректор "Метинвеста"

  Комментировать
Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году - гендиректор &quot;Метинвеста&quot;
"Метинвест" ожидает роста внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%. Фото: Фокус.ua

В 2020 году группа "Метинвест" рассчитывает на рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%, заявил в интервью изданию "GMK Center" генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Он уточнил, что, по данным группы, объем потребления металлопроката на внутреннем рынке за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года.

"Поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей", - отметил Рыженков.

Он добавил, что в 2020 году группа ожидает, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания. "При этом совершенствование законодательства в области реновации жилья должно способствовать потреблению проката строительного назначения и проката с покрытием. Отдельно стоит отметить ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики в 2018-2019 годах, которая, как я думаю, продолжит свой рост", - сказал гендиректор "Метинвеста".

"Что касается железнодорожной инфраструктуры, безусловно, она нуждается в обновлении. Но, к нашему большому сожалению, выделяется катастрофически мало денежных средств на поддержание железной дороги, не говоря уже о строительстве новых участков. Положительным сигналом в этой отрасли можно считать запуск проектов электрификации железной дороги в направлении портов, - добавил Рыженков. - Не менее остро стоит вопрос по обновлению грузового и пассажирского вагонного парка. Мы надеемся, что данные вопросы будут учтены в планах на будущие периоды и простимулируют внутреннее потребление металлопроката".

uaprom.info
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году - гендиректор "Метинвеста"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 62227
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 49349
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 45235
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 22470
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 17722
Экономика
Укрзализныця жалуется на налоги в миллиарды гривен
Укрзализныця жалуется на налоги в миллиарды гривен Просмотров: 117
Требование ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазот" о тарифах на электроэнергию необоснованно – член комитета Рады по ТЭК
Требование ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазот" о тарифах на электроэнергию необоснованно – член комитета Рады по ТЭК 1 Просмотров: 126
Система закупок за государственные средства требует изменений
Система закупок за государственные средства требует изменений Просмотров: 261
Нафтогаз оценил ущерб от оккупации Крыма
Нафтогаз оценил ущерб от оккупации Крыма Просмотров: 873
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
6
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
27
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
Голосов: 21121
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua