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четверг, 11 марта 2021 08:38

Власть лоббирует интересы "Нафтогаза". Действует нелогично

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Власть лоббирует интересы &quot;Нафтогаза&quot;. Действует нелогично
Власть может заставить потребителей природного газа платить по цене, которую поставщики будут устанавливать в год. Фото: Ольга Стенько

Вероятно установление годовой цены на газ для населения с 1 мая - нелогичный и антирыночный шаг Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Газоснабжающие компании имеют право самостоятельно определять — устанавливать летнюю цену или ежемесячную, рассказал Gazeta.ua эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Дальше уже выбирает потребитель, кому отдать свои деньги: этой компании, или той, которая имеет ежемесячную цену. Нынешняя предельная цена в 6,99 грн за куб тоже антирыночная. Фактически, рынок газа в Украине заморожен и не развивается.

Почему власть пытается контролировать рынок газа?

Я думаю, правительство банально лоббирует интересы государственного "Нафтогаза". С позиции годовой стоимости на газ, это предприятие всегда будет лучшую цену. Имея доступ к топливу, которое добывает "Укргаздобыча". Это компания, которая входит в структуру "Нафтогаза".

Если правительство хочет решать проблемы рынка газа, то для начала нужно сделать так, чтобы "Укргаздобыча" начало продавать топливо открыто — на рынке, бирже. После этого можно было бы говорить о годовые контракты для потребителей.

Все поставщики должны быть в одинаковых условиях

На прошлой неделе правительство дало поручение протокольном отдела Минэкономики подготовить решение о том, чтобы "Укргаздобыча" продавало газ всем участникам рынка по цене не хуже той, которая действует для "Нафтогаза". В определенной степени, шаги к разрушению монополии происходят.

Какой должна быть цена на газ в Украине?

Себестоимость добычи тысячи кубометров топлива — 1600 гривен. Еще такая же сумма пойдет на НДС и ренту. С маржей "Нафтогаза", получается около 3500 гривен за тысячу кубов. Если добавить сюда затраты на транспортировку, то получим цену до 4 гривен за куб.

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Годовой цены на топливо вообще не должно быть?

Вообще-то, это нормальная идея, работает на рынке. Но должно быть и месячная цена. Тогда потребители смогут оценивать месячные и годовые тарифы у разных поставщиков и переходить к другим компаниям при необходимости. А зимой, когда потребление газа больше, возвращаться к "Нафтогазу". Потому что его предложение всегда будет лучше. В этом есть и минус — за год-два подомнут рынок под себя.

Что делать, чтобы этого не произошло?

Все поставщики должны быть в одинаковых условиях. Не должно быть такого, что кто-то берет газ, а платит за него позже на 3 месяца. Как, например "Нафтогаз", "Укргаздобыче".

Правительство банально лоббирует интересы государственного "Нафтогаза"

Частные компании сейчас не в равных условиях с "Нафтогазом". Поскольку имеют у себя взять деньги, купить газ, законтрактовать его, где-то хранить.

Выгодно установления годовой цены бытового потребителя?

Если сейчас запустят летнюю цену, то люди не будут защищены от той стоимости, которую вздумает поставить "Нафтогаз" завтра.

Разве летний контракт не предусматривает того, что газоснабжающие компании не могут изменять стоимость газа в течение 12 месяцев?

Может быть такое, что "Нафтогаз" "пропылесосить" рынок и станет монополистом на поставке топлива. Тогда ставить цену, которую захочет.

Есть еще интересный момент по годовому тарифу. Летом стоимость газа снижается. А люди, заключившие контракт на год - вынуждены платить за него ту же высокую цену.

Потребитель должен получить цену не выше 5 грн

У нас не заложен механизм колебания цены. Так есть в Германии. Там по итогам года газоснабжающие компании подают отчет регулятора. И идет вычисления цены на газ в разные месяцы. В результате потребителям могут вернуть разницу, или наоборот — выставить дополнительные счета, если рыночная цена была выше.

Почему такого нет в Украине?

В Европе есть и дешевый кредитный ресурс, и крупные компании-поставщики. Они могут себя финансово поддержать. А у нас?..

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Например, есть годовая цена, по которой газ покупал потребитель. А потом идет перерасчет и оказывается, что часть денег ему надо вернуть. У наших компаний этих средств нет. Кредиты взять не могут, из-за высоких процентных ставок. Если возвращать разницу — обанкротятся. Поэтому, повторюсь, в этой ситуации выигрывает только "Нафтогаз" — государственная компания, газ государственный. Они ничем не рискуют. Это неправильно.

Готовиться ли потребителям к повышению цены на газ?

Если возвращаться к рыночной цене, которая формируется в Европе, то есть коридор в 6,5 - 7,5 гривни за кубометр. Но, к сожалению, на лето не приходится ждать особого снижения. Потому что цена на нефть растет, влечет за собой цену на газ. Если цена на нефть не изменится с $70 за баррель, тогда и осенью цена на газ будет расти. Где-то в упомянутом коридоре.

Но если говорить о газе Укргаздобыча, то цена там будет меньше, даже биржевая. Теоретически, потребитель должен получить цену не выше 5 грн. Посмотрим, сделают такое.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ.

Проект решения предусматривает базовое годовое предложения, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
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