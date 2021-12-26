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воскресенье, 26 декабря 2021 14:20

Вклады украинцев в банках увеличились почти на 12 млрд

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Вклады украинцев в банках увеличились почти на 12 млрд
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч. Фото: ua.news

По состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 миллиарда.

Это на 11,9 миллиарда больше, чем на 1 ноября текущего года. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов вклады в национальной валюте составляют 389,5 млрд. грн., а в иностранной – 251,7 млрд. грн. Общая сумма вкладов составляет 243,7 млрд. грн.

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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч, а потому подпадают под гарантии Фонда.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2021 составила 62,6 миллиарда (9,8% от общей суммы вкладов).

Правительство утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2021-2024 годы – базовый документ по долговой политике Украины.

Стратегия разработана с учетом показателей, определенных законом о госбюджете Украины на 2021 год и Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы. Документ направлен на минимизацию рисков и снижение долговой нагрузки.

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Дата
26
декабря

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