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суббота, 16 января 2021 13:01

"Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так" - нардеп Совсун

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&quot;Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так&quot; - нардеп Совсун
Фото: facebook.com/sovsun.inna

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать экспорт газа независимыми компаниями из России. Речь может идти и о компании "Роснефть".

Об этом заявила народный депутат Инна Совсун в Facebook, сообщает "РБК-Україна".

Как известно, основатель этой компании - правительство Российской Федерации, а президент компании - Игорь Сечин.

"В июле 2014 Министерство финансов США из-за санкций в отношении России, направленных на прекращение агрессии России против Украины, закрыло доступ для некоторых российских компаний, среди которых была и "Роснефть", к долгосрочным рынкам капитала США. Президент "Роснефти" - Игорь Сечин. С 31 декабря 1999 года - заместитель руководителя администрации президента РФ Путина, с 2004 года - заместитель руководителя администрации президента - помощник президента России; с 12 мая 2008 по 21 мая 2012 - заместитель председателя правительства РФ", - отметила Инна Совсун.

Она также напомнила, что с марта 2014 Сечин попал в санкционный список правительства США из-за его роли в дестабилизации ситуации в Украине. А в 2021 году правительство Украины предлагает покупать у него газ.

"Я не знаю, что хуже: если вр.и.о. министра энергетики пишет это искренне - или с целью собрать голоса за свое назначение в ВР", - добавила народный депутат.

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Дата
16
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