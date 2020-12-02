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среда, 02 декабря 2020 12:37

Весеннего локдауна не будет - советник руководителя ОП

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Весеннего локдауна не будет - советник руководителя ОП
В Украине достаточно стабильная макроэкономическая ситуация - Милованов. Фото:

Зимой пандемия Covid-19 будет на пике, однако весной ожидать локдауна не стоит.

Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в интервью LB.ua.

По его словам, пандемия будет продолжаться до весны.

"Зимой Covid-19 будет на пике. Многое еще будет зависеть от того, когда мы получим вакцину и будем ли мы готовы разворачивать систему вакцинации, чтобы быстро вакцинировать людей", - отметил Милованов.

По его словам, весеннего локдауна не будет.

"Это мое понимание. Будут ограничения на Рождество или чуть позже, или чуть раньше. Но информации об этом у меня нет. Я бы сделал ограничения на те типы активности, где люди могут наиболее вероятно заразиться. Где большие ивенты, массовое собрание людей. Надо четко выписать КВЭДы - цифры, которые определяют типы бизнеса, и провести 3-4 недели таких ограничений, оказав поддержку бизнесу. Затем адаптивный карантин", - говорит Милованов.

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По его словам, в Украине достаточно стабильная макроэкономическая ситуация.

"Мы много спорили с рядом людей в Кабмине в первом правительстве, в Офисе президента о том, что без денег МВФ все развалится. Я говорю: не развалится. У нас достаточно большой запас макроэкономической прочности. На год или месяцев 8. Конечно, это не отменяет проблему. Это не говорит о том, что можно расслабиться. Надо и конец года профинансировать. Но это кропотливая работа Министерства финансов. Многое зависит от того, насколько спокойно мы пройдем нынешний этап. И что будем делать весной, после ковида", - отметил советник.

Для получения транша в этом году, нужно, чтобы министр финансов и МВФ согласовали бюджет, и обе стороны это подтвердили. Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

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