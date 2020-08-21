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пятница, 21 августа 2020 10:53

Вернувшиеся из-за пандемии трудовые мигранты не могут найти работу

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Вернувшиеся из-за пандемии трудовые мигранты не могут найти работу

Украинским заробитчанам, которые спецрейсом вылетели на работу в Эстонию и нарушили условия самоизоляции – грозят штрафы и высылка из страны. Об этом заявили в местном МИДе.

Это один из подобных эпизодов, констатируют специалисты. После введения карантинных ограничений в ЕС сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину. И значительная их часть- до сих пор в поисках работы, передает "5 канал".

"В целом мы оценивали трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 миллиона человек. Максимум – на пике. Из них около 3 миллионов – люди, которые имеют реальный статус за границей, работают легально... У остальных имеют краткосрочные контракты, в основном в Польше. И значительная часть этих людей в Украине. Поэтому можно говорить о количестве от нескольких сотен тысяч до 2 миллионов максимум", – отмечает эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош добавляет: "Их возвращение говорит о том, что у нас увеличилось количество трудовых ресурсов. Но смогут ли они найти работу при таком спаде экономики – на мой взгляд, шансы невелики".

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