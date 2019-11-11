Верланов развенчал еще один миф о кассовых аппаратах для ФЛП

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 2772
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 441
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 261
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1089
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2826
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 432
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2106
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2223
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5193
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1215
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 900
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3789
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2088
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 72
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
понедельник, 11 ноября 2019 17:29

Верланов развенчал еще один миф о кассовых аппаратах для ФЛП

  Комментировать
  Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов прокомментировал положения законов относительно применения РРО
Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов прокомментировал положения законов относительно применения РРО

Любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического-лица предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не будут нуждаться в использовании регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом", - цитирует слова Верланова пресс служба ГНС.

"Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего ее зачисления на текущий счет продавца", - отметил глава налоговой.

В то же время, если расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции". В ГНС отметили, что действовала эта норма и раньше.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - уточнил Верланов.

Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верланов развенчал еще один миф о кассовых аппаратах для ФЛП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

130 погибших - рассказали о причастности Путина к спецоперации

Представили первый компьютерный вирус

Политзаключенный отказался от гражданства

В железнодорожном вагоне подписали перемирие

Победитель аукциона не смог отдать обещанные деньги

Березину - 100 лет: народное звание "Штепсель"

Самое читаемое
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
17
 Просмотров: 23113
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 20682
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 13815
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими 9 Просмотров: 9198
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 8352
Экономика
Заявления о реприватизации "Укртелекома" не имеют реальных юридических оснований - эксперт
Заявления о реприватизации "Укртелекома" не имеют реальных юридических оснований - эксперт Просмотров: 45
Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС - Кошарная
Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС - Кошарная Просмотров: 360
Рынок земли: Всемирный банк и ЕБРР объяснили важность реформы
Рынок земли: Всемирный банк и ЕБРР объяснили важность реформы Просмотров: 108
Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца недели
Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца недели Просмотров: 2709
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
 1 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
9
Эксперт объяснил, почему жители Донбасса считают себя русскими
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
"Мы - миллионы, которые ждут приговоров". На Банковой требовали не разваливать "дела Майдана"
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Голосов: 22296
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua