Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев

В Украине хотят ввести еще один налог. Фото: Politeka

Верховная Рада рассмотрит законопроект, расширяющий сферу применения экологического налога.

Согласно законопроекту, экологический налог будут платить предприниматели, производящие или импортирующие товары в упаковках (или сами упаковки). В зависимости от материалов, из которых они сделаны, плата за килограмм составит от 0,84 до 6,18 грн, сообщает UA-News.

Из простых потребителей будет взиматься налог на размещение бытовых отходов. Сейчас он тоже есть, но его размер составляет 4,02 грн. Депутаты предлагают поднять его до 80 грн за килограмм.

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После принятия Налогового кодекса в Украине действует 135 платежей (налогов, сборов и других обязательных платежей) - что является худшим показателем в мире.